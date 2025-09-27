Užas u despotovcu Tela starijeg bračnog para pronađena su u kući

Tela starijeg bračnog para pronađena su u kući u jednom selu kraj Despotovca.

Beživotna tela dve osobe pronađena su jutros oko četiri sata u kući u selu Bogava kod Despotovca, saznaje Tanjug. Policija je zatekla beživotna tela muškarca i žene. Tela su pronađena u jednoj kući u selu Bogava, a sumnja se da je u pitanju dvostruko ubistvo. Policija je i javni tužilac Višeg javnog tužilaštva su na licu mesta i u toku je uviđaj. Kako saznaje Tanjug, izvršilac krivičnog dela je nepoznat i za njim se traga. BONUS VIDEO