Užas u despotovcu Tela starijeg bračnog para pronađena su u kući

Alo pre 4 sati
Užas u despotovcu Tela starijeg bračnog para pronađena su u kući

Tela starijeg bračnog para pronađena su u kući u jednom selu kraj Despotovca.

Beživotna tela dve osobe pronađena su jutros oko četiri sata u kući u selu Bogava kod Despotovca, saznaje Tanjug. Policija je zatekla beživotna tela muškarca i žene. Tela su pronađena u jednoj kući u selu Bogava, a sumnja se da je u pitanju dvostruko ubistvo. Policija je i javni tužilac Višeg javnog tužilaštva su na licu mesta i u toku je uviđaj. Kako saznaje Tanjug, izvršilac krivičnog dela je nepoznat i za njim se traga. BONUS VIDEO
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Kurir saznaje! Uhapšen vozač "audija" koji je izazvao stravičnu nesreću kod Sevojna! Uleteo u krvinu, prešao u suprotnu traku…

Kurir saznaje! Uhapšen vozač "audija" koji je izazvao stravičnu nesreću kod Sevojna! Uleteo u krvinu, prešao u suprotnu traku i direktno se zakucao u "fijat"!

Kurir pre 26 minuta
Novi detalji dvostrukog ubistva Unuk navodno imao problem sa kockom, baba i deda pronađeni mrtvi

Novi detalji dvostrukog ubistva Unuk navodno imao problem sa kockom, baba i deda pronađeni mrtvi

Alo pre 1 sat
U selu kod Despotovca pronađena beživotna tela bračnog para

U selu kod Despotovca pronađena beživotna tela bračnog para

Politika pre 1 sat
"Sve rasprodao, sumnjamo da je zbog kocke imao probleme": Telegraf u selu traženog za ubistvo kod Despotovca

"Sve rasprodao, sumnjamo da je zbog kocke imao probleme": Telegraf u selu traženog za ubistvo kod Despotovca

Telegraf pre 1 sat
Tela pronađena u selu kod Despotovca: Sumnja se da je unuk ubio babu i dedu

Tela pronađena u selu kod Despotovca: Sumnja se da je unuk ubio babu i dedu

N1 Info pre 2 sata
Mladić (23) uhapšen zbog izazivanja saobraćajne nesreće u kojoj je jedna osoba poginula, a njegov saputnik je povređen

Mladić (23) uhapšen zbog izazivanja saobraćajne nesreće u kojoj je jedna osoba poginula, a njegov saputnik je povređen

Nova pre 1 sat
Mladić (23) uhapšen zbog tragedije kod Užica: Jedna osoba poginula, jedna povređena u sudaru tri vozila: Evo šta se…

Mladić (23) uhapšen zbog tragedije kod Užica: Jedna osoba poginula, jedna povređena u sudaru tri vozila: Evo šta se osumnjičenom stavlja na teret

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

TanjugTužilaštvoJagodinaDespotovac

Hronika, najnovije vesti »

Lažni policajac ojadio ljude u Beogradu: Prilazio im na ulici sa pričom da su napravili prekršaje, a onda im uzeo gomilu para…

Lažni policajac ojadio ljude u Beogradu: Prilazio im na ulici sa pričom da su napravili prekršaje, a onda im uzeo gomilu para: Otkriveni svi detalji

Blic pre 37 minuta
Lažni policajac ojadio ljude u Beogradu: Prilazio im na ulici sa pričom da su napravili prekršaje, a onda im uzeo gomilu para…

Lažni policajac ojadio ljude u Beogradu: Prilazio im na ulici sa pričom da su napravili prekršaje, a onda im uzeo gomilu para: Otkriveni svi detalji

Blic pre 37 minuta
Policija upala u autobus, sirene odzvanjaju gradom: Drama u Novom Sadu: Čovek kod sebe ima automatsku pušku?!(video)

Policija upala u autobus, sirene odzvanjaju gradom: Drama u Novom Sadu: Čovek kod sebe ima automatsku pušku?!(video)

Blic pre 47 minuta
Pronađeno telo nestalog ukrajinca u budvi: "Osumnjičeni za ubistvo se slobodno šeta"

Pronađeno telo nestalog ukrajinca u budvi: "Osumnjičeni za ubistvo se slobodno šeta"

Kurir pre 27 minuta
Glumio policajca i naplaćivao ljudima kazne, a pao zbog droge: Za 2 dana prevario osobe, jedna od žrtava i državljanin Japana!…

Glumio policajca i naplaćivao ljudima kazne, a pao zbog droge: Za 2 dana prevario osobe, jedna od žrtava i državljanin Japana!

Kurir pre 21 minuta