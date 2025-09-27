"Zapad sabotira dejton" Lavrov u svom govoru u UN upozorio na ugrožavanje srpskog naroda i suvereniteta Srbije

Na Generalnoj skupštini UN, ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov upozorio je da se u BiH i na Kosovu sprovode sistematski napadi na Srbe i da Zapad podriva Dejtonski sporazum, ugrožavajući mir na Balkanu.

Na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izneo je oštru izjavu u kojoj je istakao da se u Bosni i Hercegovini i na Kosovu sprovode sistematski napadi usmereni protiv srpskog naroda i njegovih osnovnih prava. „I na Kosovu i u Bosni i Hercegovini pokrenuti su napadi na životne interese srpskog naroda, uključujući iskonska prava Srpske pravoslavne crkve“, naglasio je Lavrov u svom obraćanju. On je posebno kritikovao