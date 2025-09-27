Na današnji dan, 27. septembar

Danas je subota, 27. septembar. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili ovaj datum.

1540 - Papa Pavle III odobrio je bulom "Regimini militantis ecclesiae" osnivanje jezuitskog katoličkog reda koji je, kao Društvo isusovaca, 1534. u Parizu osnovao Ignacio Lojola (Loyola). 1601 - Rodjen je francuski kralj Luj XIII (Louis), jedan od najmoćnijih evropskih monarha. Tokom vladavine (1610-43) zaveo je apsolutizam uz pomoć kardinala Rišeljea (Richelieu), ugušio ustanak hugenota (protestanata) i nastavio kolonijalno širenje Francuske. U vreme njegove
Vremeplov: Izbila Hadži Prodanova buna

Olivera se porodila u malom mestu u Srbiji, u državnoj zdravstvenoj ustanovi za kakvu je retko ko čuo: "Ležim, pored mene muž…

Jesenji Krstovdan – dobro je srediti kuću pred zimu

Danas slavimo Krstovdan: Crveno slovo, ove običaje bi trebalo ispoštovati

Neobična svadba u gradu na Moravi Kanađanin srpskog porekla i Filipinka Lija rekli sudbonosno „da“ u Čačku, a imali su jak…

