Na današnji dan, 27. septembar

27. septembar
Na današnji dan dogodilo se: 1540. Papa Pavle III odobrio je bulom "Regimini militantis ecclesiae" osnivanje jezuitskog katoličkog reda koji je, kao Društvo isusovaca, 1534. u Parizu osnovao Ignacio Lojola. 1601. Rođen je francuski kralj Luj XIII, jedan od najmoćnijih evropskih monarha. Tokom vladavine (1610-43) zaveo je apsolutizam uz pomoć kardinala Rišeljea, ugušio ustanak hugenota (protestanata) i nastavio kolonijalno širenje Francuske. U vreme njegove
Danas je jesenji Krstovdan i strogo se posti! Neki običaji se vezuju samo za ovaj dan! Jesenji Krstovdan U dom se unosi jedna biljka, a posebno voće se jede za zdravlje! Post se deli na dva dela i to na duhovni i telesni. Krstovdan, Uzvišenje sv. Križa

