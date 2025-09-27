Obeležena godišnjica proboja Solunskog fronta: Srpska vojska imala samo jednu viziju - sloboda i Srbija FOTO

Na Srpskom vojničkom groblju Zejtinlik u Solunu u Grčkoj danas je obeležena 107. godišnjica od proboja Solonskog fronta, a državnu delegaciju je predvodila ministarka za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski.

Đurđević Stamenkovski je poručila da se ne možemo klanjati senima naših predaka, ako nismo dostojni da odbranimo vrednosti koje su nam ostavili. Kako je saopšteno iz Ministarstva za rad, resorna ministarka je istakla da srpski preci žive jer su u našim srcima i jer su stvarali istoriju. Podsetila je da su mnogi vojni taktičari proučavali snagu srpske vojske ali da se to ne može objasniti ako ne poznajete srpsku dušu i vrednosti na kojima smo opstali, navodeći da je