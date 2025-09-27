Počast junacima na Zejtinliku: 107 godina od proboja Solunskog fronta, jednog od najvećih podviga Velikog rata

Euronews pre 3 sata  |  Autor: Tanjug
Počast junacima na Zejtinliku: 107 godina od proboja Solunskog fronta, jednog od najvećih podviga Velikog rata
Na Srpskom vojničkom groblju Zejtinlik u Solunu danas je obeležena 107. godišnjica proboja Solonskog fronta, a delegaciju Srbije predvodila je ministarka za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski, koja je istakla da se snaga srpske vojske naslanjala na Kosovski zavet i Lazarevo opredeljenje da se uvek i po svaku cenu borimo za slobodu. Đurđević Stamenkovski i ministar odbrane Bratislav Gašić položili su vence kod mauzoleja na
