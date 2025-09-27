Ilon Mask i princ Endrju spomenuti u novim Epstinovim dosijeima

BBC News pre 4 sati | Jaroslav Lukiv, Olivija

Getty Images Ilon Mask nije javno komentarisao najnoviji razvoj događaja

Milijarder Ilon Mask i princ Endrju pominju se u novim dokumentima koje su objavili predstavnici Demokrata u američkom Kongresu, a koja se odnose na pokojnog osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina.

Dokumenti koje je imanje Džefrija Epstina predalo Nadzornom odboru Predstavničkog doma navodno pokazuju da je Mask bio pozvan na ostrvo finansijera u decembru 2014. godine.

Takođe, u manifestu za let iz Nju Džerzija za Floridu u maju 2000. godine među putnicima se navodi ime vojvode od Jorka, princa Endrjua.

Masku i princu Endrjuu su poslati upiti za komentar.

Princ Endrju je ranije odlučno negirao bilo kakvu krivično delo.

Mask je prethodno rekao da ga je Epstin pozvao na ostrvo, ali da je on odbio.

Delimični zapisi potiču iz treće grupe dokumenata sa Epstinovog imanja.

Demokrate u Nadzornom odboru Predstavničkog doma kažu da su među njima dnevnici telefonskih poruka, kopije letnih dnevnika i manifesta za avione, kopije finansijskih knjiga i Epstinov dnevni raspored.

Pored Maska i princa Endrjua, javno objavljeni dokumenti sadrže i imena drugih istaknutih ličnosti, među kojima su i internet preduzetnik Pitera Tila i Stiva Benona, bivši savetniki američkog predsednika Donalda Trampa.

„Podsetnik: Ilon Mask na ostrvo 6. decembra (da li se ovo još uvek dešava?)“, navodi se u jednom redu u zapisima od 6. decembra 2014. godine.

U manifestu leta se navodi da je princ Endrju bio na letu sa Epstinom i njegovom saradnicom Gilejn Maksvel iz Teterbora, Nju Džerzija, za Vest Palm Bič na Floridi, 12. maja 2000. godine.

Maksvelova je 2021. godine osuđena zbog saučesništva sa Epstinom u trgovini devojkama radi seksualne eksploatacije.

Jedna znatno redigovana knjiga beleži dva plaćanja za masaže za 'Endrjua' u februaru i maju 2000. godine.

Iako zapisi Epstinovog imanja, fotografije i izveštaji iz tadašnje štampe ukazuju da je princ Endrju putovao u Ameriku oko datuma zabeleženih u novoobjavljenom dokumentu, nije jasno ko je 'Endrju' koji se pominje u dnevniku.

Dana 11. maja 2000. godine, Bakingemska palata je na veb stranici objavila da je princ Endrju odleteo u Njujork da bi prisustvovao prijemu Nacionalnog društva za sprečavanje okrutnosti prema deci.

Endrju se vratio u Veliku Britaniju 15. maja, navodi se u kasnijem zapisu.

EPA Princ Endru je ranije negirao bilo kakvu krivi dela tokom svog prijateljstva sa Epstinom

U dosijeima se takođe nalazi zapis o planiranom ručku sa Piterom Tilom u novembru 2017. godine.

Zapisan je i planirani doručak sa Stivom Benonom 17. februara 2019. godine.

Pominju se i okvirni planovi za doručak sa Bilom Gejtsom, osnivačem Majkrosofta u decembru 2014. godine.

Gejts je 2022. godine rekao za BBC da je sastanak sa Epstinom bio 'greška'.

Nema indikacija da su oni koji su pomenuti u dosijeima bili svesni navodne kriminalne aktivnosti zbog koje je Epstin kasnije uhapšen.

Epstin se ubio u zatvorskoj ćeliji u Njujorku u avgustu 2019. godine dok je čekao suđenje po optužbama za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije.

Sporazum o priznanju krivice sa tužiocima je postigao 2008. godine, kada su roditelji 14-godišnje devojčice rekli policiji na Floridi da je Epstin zlostavljao njihovu ćerku u njegovoj kući u Palm Biču.

Ponovo je uhapšen u julu 2019. godine po optužbama za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije.

Sara Gerero, portparolka demokrata u Nadzornom odboru Predstavničkog doma, pozvala je državnu tužiteljku Sjedinjenih Država Pam Bondi da objavi više dokumenata vezanih za Epstina.

„Svakom Amerikancu bi trebalo da bude jasno da je Džefri Epstin bio prijatelj sa nekim od najmoćnijih i najbogatijih ljudi na svetu.

„Svaki novi dokument koji se objavi pruža nove informacije dok radimo na tome da obezbedimo pravdu za preživele i žrtve“, rekla je.

Republikanci u odboru optužili su demokrate da „stavljaju politiku iznad žrtava“ i rekli su da će uskoro objaviti kompletan set dokumenata.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 09.27.2025)