Imena Maska i princa Endrjua našla se u najnovijim Epstinovim dokumentima

N1 Info pre 46 minuta  |  N1 Beograd BBC
Imena Maska i princa Endrjua našla se u najnovijim Epstinovim dokumentima

Imena milijardera Ilona Maska i princa Endrjua našla su se u novim dokumentima koje su objavile demokrate iz Kongresa u vezi sa preminulim osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom.

Dokumenta koja su predata Komitetu Predstavničkog doma za nadzor pokazuju da je Mask bio pozvan na Epstinovo ostrvo u decembru 2014, piše BBC. Nezavisno od toga, na listi putnika na letu od Nju Džerzija do Floride u maju 2000. godine nalazilo se i ime vojvode o Jorka. Princ Endrju je ranije oštro porekao da je učinio bilo šta loše. I Mask je svojevremeno, prema citatu, rekao da ga je Epstin pozvao na ostrvo, ali je on odbio. Ovi zapisi potiču iz treće serije
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Princ Endru naveden kao putnik u privatnom avionu Epstina sa Gislen Maksvel

Princ Endru naveden kao putnik u privatnom avionu Epstina sa Gislen Maksvel

Telegraf pre 16 minuta
Najnoviji dokumenti u "Dosijeu Epstin": Princ Endru naveden kao putnik u privatnom avionu Epstina sa Gislen Maksvel

Najnoviji dokumenti u "Dosijeu Epstin": Princ Endru naveden kao putnik u privatnom avionu Epstina sa Gislen Maksvel

Euronews pre 26 minuta
Princ Endrju leteo Epstajnovim avionom? Novi dosije otkriva brojne tajne afere i poruke

Princ Endrju leteo Epstajnovim avionom? Novi dosije otkriva brojne tajne afere i poruke

B92 pre 41 minuta
Princ Endru naveden kao putnik u privatnom avionu Epstina sa Gislen Maksvel

Princ Endru naveden kao putnik u privatnom avionu Epstina sa Gislen Maksvel

Politika pre 26 minuta
Ilon Mask i princ Endrju spomenuti u novim Epstinovim dosijeima

Ilon Mask i princ Endrju spomenuti u novim Epstinovim dosijeima

Južne vesti pre 3 sata
Ilon Mask i princ Endrju spomenuti u novim Epstinovim dosijeima

Ilon Mask i princ Endrju spomenuti u novim Epstinovim dosijeima

BBC News pre 3 sata
Ilon Mask i princ Endrju spomenuti u novim Epstinovim dosijeima

Ilon Mask i princ Endrju spomenuti u novim Epstinovim dosijeima

NIN pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BBCprinc

Svet, najnovije vesti »

Glumica preživela Holokaust, u skoro stotoj zajedno sa mužem umrla na klinici za eutanaziju: "Ovo više nije bio život, već…

Glumica preživela Holokaust, u skoro stotoj zajedno sa mužem umrla na klinici za eutanaziju: "Ovo više nije bio život, već puko postojanje"

N1 Info pre 16 minuta
Lufthanza planira nekoliko hiljada otkaza, u planu otpuštanje 20 odsto administrativnog osoblja

Lufthanza planira nekoliko hiljada otkaza, u planu otpuštanje 20 odsto administrativnog osoblja

Nova ekonomija pre 16 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Orban odgovorio Trampu – Mađarska nastavlja da uvozi rusku naftu i gas; U koje države su "zalutali" dronovi…

UKRAJINSKA KRIZA: Orban odgovorio Trampu – Mađarska nastavlja da uvozi rusku naftu i gas; U koje države su "zalutali" dronovi

RTV pre 1 minut
Tragične posledice atomskih proba – žrtve i danas pate

Tragične posledice atomskih proba – žrtve i danas pate

Danas pre 11 minuta
Američki gigant koji posluje i u Srbiji zatvara pojedine prodavnice

Američki gigant koji posluje i u Srbiji zatvara pojedine prodavnice

Vesti online pre 1 minut