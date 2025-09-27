Imena Maska i princa Endrjua našla se u najnovijim Epstinovim dokumentima

Imena milijardera Ilona Maska i princa Endrjua našla su se u novim dokumentima koje su objavile demokrate iz Kongresa u vezi sa preminulim osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom.

Dokumenta koja su predata Komitetu Predstavničkog doma za nadzor pokazuju da je Mask bio pozvan na Epstinovo ostrvo u decembru 2014, piše BBC. Nezavisno od toga, na listi putnika na letu od Nju Džerzija do Floride u maju 2000. godine nalazilo se i ime vojvode o Jorka. Princ Endrju je ranije oštro porekao da je učinio bilo šta loše. I Mask je svojevremeno, prema citatu, rekao da ga je Epstin pozvao na ostrvo, ali je on odbio. Ovi zapisi potiču iz treće serije