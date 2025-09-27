Đilas u Skoplju: I u zemljama kandidatima za EU organizovati izbore za Evropski parlament

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas je danas izjavio u Skoplju da i u zemljama-kandidatima za prijem u Evropsku uniju (EU) treba organizovati izbore za poslanike Evropskog parlamenta (EP), prenela je SSP.

"Zapadnom Balkanu je potreba jasna poruka Evrope da računaju na nas i zato predlažem da mi kao socijaldemokrate pokrenemo inicijativu da se u svim zemljama kandidatima za članstvo u EU, koje su otvorile pregovore sa EU, organizuju izbori za Evropski parlament”, izjavio je Đilas na okruglom stolu s kolegama iz socijaldemokratskih partija iz regiona i Evropskih socijaldemokrata.

Time bi, ocenio je Đilas, te zemlje-kandidati dobile svoje predstavnike, ali oni, "za razliku od poslanika članica EU ne bi imali pravo da glasaju, ali bi imali pravo da govore na sednicama Evropskog parlamenta".

"Tako bi mogli da utiču na odluke i omoguće da se čuje glas nas koji se borimo za evropske vrednosti i evropsku budućnost svojih zemalja ali i celog regiona", rekao je Đilas na okruglom stolu "Zajednički region - zajednička vizija - zajednička budućnost".

Na tom okruglom stolu u organizaciji Instituta Progres, organizovanom uoči lokalnih izbora 19. oktobra u Severnoj Makedoniji govorili su predstavnici socijaldemokratskih partija iz Srbije, Makedonije, Crne Gore, Hrvatske i predstavnici Evropskih socijaldemokrata.