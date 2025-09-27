Više od 2.000 roditelja potražilo pomoć Alimentacionog fonda

Beta pre 2 sata

Ministarka bez portfelja zadužena za oblast rodne ravnopravnosti, sprečavanja nasilja nad ženama i ekonomskog i političkog osnaživanja žena Tatjana Macura izjavila je da je više od 2.000 roditelja potražilo pomoć Alimentacionog fonda.

"On (Alimentacioni fond) obezbeđuje da dete ne čeka da se sve okolnosti slože u komplikovanim međuljudskim relacijama i odmah dobija ono što mu zakonski pripada. Podaci govore da se do sada više od 2.000 osoba koje imaju problem sa naplatom alimentacije javilo kontakt centru Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, u okviru kojeg se mogu dobiti sve potrebne informacije u vezi sa funkcionisanjem Alimentacionog fonda", rekla je Macura u intervjuu za današnji list Politika.

Prema njenim rečima, "u najvećoj meri javljale su se žene, s obzirom na to da i statistički podaci iz popisa 2022. godine govore da je odnos jednoroditeljskih porodica bio jedan prema četiri (...), odnosno da u Srbiji živi više od 320.000 majki i oko 90.000 očeva koji se neposredno brinu o detetu ili deci".

"Oko polovine jednoroditeljskih porodica kroz druge ankete su navodili da imaju problem dobijanja alimentacije od drugog roditelja", objasnila je Macura.

(Beta, 27.09.2025)

