Macura: Više od 2.000 roditelja potražilo pomoć Alimentacionog fonda

Ministarka bez portfelja Tatjana Macura izjavila je da je više od 2.000 roditelja potražilo pomoć Alimetacionog fonda.

Kako je navela, „Alimentacioni fond obezbeđuje da dete ne čeka da se sve okolnosti slože u komplikovanim međuljudskim relacijama i odmah dobija ono što mu zakonski pripada“. –Podaci govore da se do sada više od 2.000 osoba koje imaju problem sa naplatom alimentacije javilo kontakt centru Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, u okviru kojeg se mogu dobiti sve potrebne informacije u vezi sa funkcionisanjem tog fonda – rekla je Macura za Politiku. Prema