"Fiktivno rade "na crno, prebacuju imovinu": Macura otkrila kako se tačno određuje suma koju roditelji mogu dobiti preko Alimentacionog fonda

Ministarka bez portfelja zadužena za rodnu ravnopravnost, političko i ekonomsko osnaživanje žena Tatjana Macura izjavila da se isplata iz Alimentacionog fonda koja je krenula krajem avgusta pokazala kao vrlo brza i efikasna naglašavajući da će praksa pokazati da će taj fond uneti dozu sigurnosti i olakšanja onima koji su prolazili kroz godine neizvesnosti i iscrpljivanja, često ulazeći i u konfliktne odnose sa bivšim partnerima koji izbegavaju ovu obavezu.

"Brzina uplate zavisi od samih poverilaca, odnosno od toga da li će i kada odobriti javnim izvršiteljima da uđu u ovaj postupak. Ono što je važno jeste da ovaj mehanizam pruža finansijsku sigurnost deci da ne ostanu bez sredstva za život dok traje postupak prinudne naplate od roditelja dužnika", rekla je Tatjana Macura. Macura je naglasila da kada se pogledaju ukupni statistički podaci zna se da je reč najčešće o ženama kojima su iz različitih razloga bivši