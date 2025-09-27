"Ne mogu to da progutam" Vučić: Grozim se otimanja imovine, razgovaraćemo sa ljudima iz NIS-a

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je primio na desetine predloga raznih ljudi, advokata za rešenje problema sankcija NIS-u i dodao da ih je, kao i mnoga druga, već razmatrao.

Vučić je u Njujorku, gde učestvuje na zasedanju Generalne skupštine UN, na pitanje da li će se možda do 1. oktobra naći neko rešenje za sankcije NIS-u, za RTS rekao da niko živ ne može da kaže kako će se sve završiti i istakao da je sa svojim timom prošao kroz "hiljadu modela". "Nikada nisam želeo da nacionalizujemo nečiju imovinu. Ja se grozim njihovog otimanja ruske imovine, zamrzavanja, pa onda podele imovine nekom drugom. Ne mogu to da progutam da mi otimamo