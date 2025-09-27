Vučić: Molili smo danas za još jedno odlaganje sankcija NIS-u

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je delegacija Srbije u Njujorku danas ponovo imala razgovore o NIS i da su molili za još jedno odlaganje uvođenja sankcija, koje su planirane od 1. oktobra, ali sumnja da će do toga doći.

Vodili smo od jutros razgovore oko sankcija NIS, šta posle 1. oktobra, molili smo za još jedna produžetak, ali ne verujem da će do toga doći, rekao je Vučić novinarima iz Srbije koji su u Njujorku pratili aktivnosti u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Videćemo kakva će biti konačna odluka, ali ne verujem da će biti promene, kazao je Vučić. Upitan da li će se možda do 1. oktobra naći neko rešenje za sankcije NIS, Vučić je rekao da je primio na desetine