"Svesno i namerno utrli put ka opasnoj eskalaciji": Arakči: E3 i SAD snose odgovornost za ozbiljne posledice neuspeha odlaganja sankcija

Iran je danas saopštio da tri evropske sile i Sjedinjene Američke Države snose punu odgovornost za "ozbiljne posledice" neuspeha da se odloži ponovno uvođenje sankcija Ujedinjenih nacija protiv Teherana.

- Ignorišući činjenice, šireći lažne tvrdnje, pogrešno predstavljajući miroljubivi program Irana i blokirajući diplomatiju, oni su svesno i namerno utrli put ka opasnoj eskalaciji - rekao je Arakči na zasedanju Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, prenosi Rojters. Ruski i kineski pokušaj da odlože ponovno uvođenje sankcija Ujedinjenih nacija Iranu nije uspeo u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, koji ima 15 članica, pošto je njihov nacrt rezolucije dobio