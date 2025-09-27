Savet bezbednosti UN odbio rusko-kineski pokušaj da se zaustavi mehanizam vraćanja sankcija Iranu

Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija večeras je odbio poslednji pokušaj, preko Rusije i Kine, da se odloži vraćanje sankcija Iranu zbog njegovog nuklearnog programa.

Rok postavljen Iranu da ispuni svoje obaveze iz sporazuma sa pet sila iz 2015. godine ističe sutra, a zemlje Zapada tvrde da sedmice sastanaka sa Teheranom nisu dovele ni do čega „konkretnog“. Rezolucija koju su predložile Rusija i Kina – najmoćniji i najbliži saveznici Irana u 15-članom Savetu – nije dobila podršku devet zemalja koliko je potrebno da se zaustavi sutrašnje stupanje na snagu serije sankcija. Ovo vraćanje sankcija deo je mehanizma iz sporazuma iz