Iran zapretio zbog neodlaganja sankcija: Amerika i tri evropske sile snose punu odgovornost za "ozbiljne posledice"

Iran je danas saopštio da tri evropske sile i SAD snose punu odgovornost za "ozbiljne posledice" neuspeha da se odloži ponovno uvođenje sankcija Ujedinjenih nacija protiv Teherana. "Ignorišući činjenice, šireći lažne tvrdnje, pogrešno predstavljajući miroljubivi program Irana i blokirajući diplomatiju, oni su svesno i namerno utrli put ka opasnoj eskalaciji", rekao je iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči na zasedanju Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija,