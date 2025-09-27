Danas u Srbiji promenljivo oblačno sa kišom

Danas u Srbiji promenljivo oblačno sa kišom

U Srbiji će danas biti promenljivo, u košavskom području i dalje vetrovito, a kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak mestimično se očekuju na jugoistoku, jugu i jugozapadu Srbije, kao i ponegde u Podrinju, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab do umeren jugoistočni, u košavskom području umeren i jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i olujne jačine. Najniža temperatura biće od deset stepeni do 15, a najviša dnevna od 18 do 22 stepena. U Beogradu će biti promenljivo oblačno uz umeren i jak jugoistočni vetar. Najniža temperatura biće oko 14, a najviša dnevna oko 20 stepeni.
Promenljivo, vetrovito, mestimično s kišom – temperatura do 22 stepena

Vreme danas: Promenljivo oblačno sa kišom

Danas promenljivo i vetrovito: Kiša samo na jugu, temperatura do 22 stepena

Danas promenljivo sa kratkotrajnim lokalnim pljuskovima, najviša dnevna do 22 stepena

Promenljivo, vetrovito, mestimično s kišom – temperatura do 22 stepena

Pljuskovi sa grmljavinom stižu za sat vremena Na udaru kiše Beograd i ovi delovi Srbije

(Mape) "ruska zimska oluja stiže u Srbiju": Evo gde će od nedelje da pada sneg! Kreće smrzavanje, a onda polarni vrtlog donosi pahulje i u gradove

Vreme danas: Promenljivo oblačno sa kišom

Promenljivo, vetrovito, mestimično s kišom – temperatura do 22 stepena

Novosađani, uštedite 16.000 dinara na kupovini novog bicikla u Beta Bike-u

Danas je Svetski dan turizma. Da li bi ste kao turista posetili Zrenjanin? Imamo li šta da ponudimo? Svetski dan turizma

Danas promenljivo i vetrovito: Kiša samo na jugu, temperatura do 22 stepena

