Danas u Srbiji promenljivo oblačno sa kišom

U Srbiji će danas biti promenljivo, u košavskom području i dalje vetrovito, a kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak mestimično se očekuju na jugoistoku, jugu i jugozapadu Srbije, kao i ponegde u Podrinju, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab do umeren jugoistočni, u košavskom području umeren i jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i olujne jačine. Najniža temperatura biće od deset stepeni do 15, a najviša dnevna od 18 do 22 stepena. U Beogradu će biti promenljivo oblačno uz umeren i jak jugoistočni vetar. Najniža temperatura biće oko 14, a najviša dnevna oko 20 stepeni.