Studenti odgovorili Vučiću: Da nema inostranstva, jeli bismo samo jednom dnevno

Na izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je u intervjuu za nemački list, između ostalog naveo da studenti u Srbiji moraju da jedu tri puta dnevno, a da to uglavnom plaća inostranstvo, usledila je i reakcija studenata u blokadi Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

Na pitanje zašto ne pokaže dokaze da nemačke fondacije plaćaju proteste protiv njega, Vučić kaže da dokaze ima, ali ih nije objavio jer „ne želi da opterećuje odnose“ Srbije i Nemačke. „Nikada nisam rekao da je sve organizovano spolja. Ali, dobro se finansira iz inostranstva, jer ti ljudi nemaju dovoljno novca da to sami plate. Na primer: ti studenti koji su blokirali univerzitete ipak moraju da jedu tri puta dnevno“, naveo je. To „uglavnom“ plaća inostranstvo,