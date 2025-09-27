Delez Srbija: Uskladili smo cene sa Uredbom, kazne smatramo neosnovanim

pre 35 minuta
Ilustracija (Foto: Unsplash/Rob Maxwell) Uredba o ograničenju marži usvojena je u petak, 29. avgusta, a stupila je na snagu u ponedeljak 1. septembra.

Za samo dva dana, tokom vikenda, Delez Srbija je primenila novu Uredbu i uskladila marže i cene za više od 12.000 proizvoda u svih 559 prodavnica širom Srbije, saopšteno je iz kompanije. Kako se dalje navodi, počev od 9. septembra, tržišna inspekcija je sprovela kontrolu u našim prodavnicama 83 puta, sa proverama koje su obuhvatile 1.884 proizvoda. - Tokom kontrole, inspekciji je dostavljeno više od dvadeset 25.000 dokumenata. Tržišna inspekcija nam je najčešće
Delez smatra da je očigledno ciljan kontrolama

Forbes pre 45 minuta
