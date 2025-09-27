Srbija pod udarom košave, a kiša stiže u ove predele: Hitno se oglasio RHMZ, temperature padaju

U naredna dva sata na području Pomoravlјa, Podunavlјa i južnog Banata, kao i na istoku i jugoistoku Srbije ponegde se očekuje slaba kiša, javlja Republički hidrometeorološki zavod Srbije ( RHMZ), dok je najavljeno i kakvo vreme nas očekuje narednih dana.

Danas će, kako stoji u prognozi, biti promenlјivo vreme, u košavskom području i dalјe vetrovito, a kratkotrajna kiša ili lokalni plјusak mestimično se očekuju na jugoistoku, jugu i jugozapadu Srbije, kao i ponegde u Podrinju. Vetar slab do umeren jugoistočni, u košavskom području umeren i jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlјu povremeno i olujne jačine. Najviša dnevna temperatura od 18 do 22 stepena. Narednih dana će, piše dalje RHMZ, biti sveže, u većini