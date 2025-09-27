Novi incident u Danskoj: Dronovi primećeni iznad vojnih baza

U blizini vojnih objekata, među kojima je i najveća vojna baza u Danskoj, primećeni su dronovi, posle niza incidenata koji su ranije ove nedelje izazvali poremećaje u vazdušnom saobraćaju.

Letelice su, između ostalih, uočene iznad vazduhoplovne baze Karup, zbog čega je privremeno zatvoren vazušni prostor za komercijalni saobraćaj. Moguća prisustva dronova prijavljena su i u Nemačkoj, Norveškoj i Litvaniji. Ovo je najnoviji u nizu sumnjivih aktivnosti dronova u Danskoj, što je izazvalo zabrinutost zbog ranjivosti zemlje na vazdušne napade i podstaklo strahove od moguće umešanosti Rusije. Danske vlasti su saopštile da se incidenti od četvrtka mogu