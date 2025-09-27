Odustali od bojkota Kimelovog šou programa

Politika pre 1 sat
Odustali od bojkota Kimelovog šou programa

TV mreža u vlasništvu kompanije Dizni, suspendovala je Kimelov šou zbog njegovog monologa u vezi sa ubistvom Čarlija Kirka

Sinkler, telekomunikaciona grupacija naklonjena američkim konzervativcima, i vlasnik 38 televizijskih stanica koje emituju televizijsku mrežu Ej-Bi-Si odlučila je večeras da više ne blokira emitovanje emisije „Džimi Kimel uživo” nakon kritika da time guši slobodu govora i postupa po željama administracije predsednika SAD Donalda Trampa, kojeg Kimel kritikuje.Kako javljaju američki mediji, Sinkler - koji kao vlasnik malih TV stanica kontroliše 15 odsto televizijskog
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Sinkler, konzervativna grupacija američkih TV stanica, odustala od bojkota Kimelovog šou programa

Sinkler, konzervativna grupacija američkih TV stanica, odustala od bojkota Kimelovog šou programa

Danas pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Donald Trampbojkot

Kultura, najnovije vesti »

Hju Džekmen planira veliki debi sa Saton Foster: "To je veliki trenutak za njega i želi da ga podeli sa ženom koju voli"

Hju Džekmen planira veliki debi sa Saton Foster: "To je veliki trenutak za njega i želi da ga podeli sa ženom koju voli"

Kurir pre 19 minuta
Odustali od bojkota Kimelovog šou programa

Odustali od bojkota Kimelovog šou programa

Politika pre 1 sat
Kultura menja svet, a ne politika

Kultura menja svet, a ne politika

Radar pre 3 sata
Sinkler, konzervativna grupacija američkih TV stanica, odustala od bojkota Kimelovog šou programa

Sinkler, konzervativna grupacija američkih TV stanica, odustala od bojkota Kimelovog šou programa

Danas pre 2 sata
Ova serija ima ocenu 98% na RT i ljudi ne mogu da prestanu da je gledaju

Ova serija ima ocenu 98% na RT i ljudi ne mogu da prestanu da je gledaju

Danas pre 8 sati