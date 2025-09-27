Sijarto: Hrvatska pokušava da profitira na ratu u Ukrajini

Jadranski cevovod ne može da snabdeva Mađarsku i Slovačku

Ministar spoljnih poslova Mađarske, Peter Sijarto, izjavio je danas da hrvatska vlada pokušava da profitira od rata u Ukrajini. „Koliko god hrvatska vlada to poriče, svakako žele da profitiraju od rata u Ukrajini. Značajno su povećali tranzitnu taksu za pošiljke nafte kroz Hrvatsku od početka rata, a sada žele da onemoguće našoj zemlji kupovinu ruske nafte kako bi stekli monopol nad nama i tako zaradili još više novca – na nama", napisao je Sijarto na Fejsbuku.