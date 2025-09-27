Sankcije NIS-u odložene za još osam dana

Početak primene sankcija NIS-u odložen je za još osam dana.

Prema poslednjem odlaganju, sankcije NIS-u trebalo je da stupe na snagu u sredu, 1. oktobra, međutim, kako piše RTS, američka strana je odlučila da pomeri taj rok za još osam dana. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je prethodno rekao da su ponovo održani razgovori sa američkom stranom sa još jednom molbom da se sankcije NIS-u odlože. Generalni direktor Naftne industrije Srbije (NIS) Kiril Tjurdenjev uputio je u petak pismo zaposlenima povodom uvođenja američkih