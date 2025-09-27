Tramp naredio raspoređivanje oružanih snaga i u Portlandu

Radio 021 pre 1 sat  |  Beta
Tramp naredio raspoređivanje oružanih snaga i u Portlandu

Predsednik SAD Donald Tramp naredio je raspoređivanje vojske u četvrtom gradu SAD, u Portlandu, i odobrio upotrebu sile ukoliko je potrebno, u okviru svoje borbe protiv kriminala u gradovima gde su na vlasti demokrate.

"Naređujem ministru odbrane Pitu Hegsetu da rasporedi sve potrebne trupe da zaštiti ratom razoreni Portland i naše instalacije ICE (antimiigracione policije) koje su zaposeli Antifa i drugi unutrašnji teroristi", napisao je Tramp na svojoj mreži Trut Sošual. On je dodao da takođe odobrava upotrebu "maksimalne sile ako je potrebno". U Portlandu se poslednjih meseci održavaju demonstracije protiv imigracione policije, a Tramp je početkom septembra pretio da će
