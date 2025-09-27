SAD odložile primenu sankcija NIS-u za još osam dana

Sjedinjene Američke Države pomerile su početak primene sankcija Naftnoj industriji Srbije (NIS) za još osam dana, odnosno do 8. ili 9. oktobra, saznaje RTS.

Prema ranijem dogovoru, sankcije su trebalo da stupe na snagu 1. oktobra, ali je nakon novih razgovora predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa američkom stranom doneta odluka o dodatnom odlaganju. Ovo je, podsećamo, sedmi put da SAD prolongiraju primenu sankcija NIS-u. Predsednik Vučić je za RTS izjavio da je još jednom zamolio američke partnere da produže rok, kako bi se pronašlo održivo rešenje i izbegle teške posledice po privredu. Tokom dana oglasio se i