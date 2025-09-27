Dron udario u automobil u Sumskoj oblasti, poginuo muškarac; Moskva: Preuzeta kontrola nad tri mesta u istočnoj Ukrajini

Rat u Ukrajini – 1.312. dan. Ruska vojska izvela je napad u Sumskoj oblasti, a lokalni zvaničnik Ukrjaine kaže da je dron udario u automobil pri čemu je jedna osoba poginula, a druga je povređena. Moskva obaveštava da je preuzela kontrolu nad mestima Majsko, Derilovo i Stepovo u istočnoj Ukrajini. Ukrajinski dronovi dugog dometa pogodili su naftnu pumpnu stanicu u ruskom regionu Čuvašija, izazvali požar i obustavili njen rad, rekao je u ukrajinski bezbednosni zvaničnik.

U napadu dronom na Sumsku oblast jedna osoba poginula U ruskom napadu dronom u selu u Sumskoj oblasti poginula je jedna osoba, dok je druga povređena, saopštio je načelnik Sumske OVA Oleg Grigorov, prenosi Ukrinform. "Ruski dron je direktno udario u vetrobransko staklo automobila. Nažalost, 59-godišnji muškarac je preminuo od posledica udara", napisao je Grigorov na Telegramu. Prethodno je objavlio da su dva civila povređena u naselju Seredino-Budska u Sumskoj