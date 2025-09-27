Dron udario u automobil u Sumskoj oblasti, poginuo muškarac; Moskva: Preuzeta kontrola nad tri mesta u istočnoj Ukrajini

RTS pre 1 sat
Dron udario u automobil u Sumskoj oblasti, poginuo muškarac; Moskva: Preuzeta kontrola nad tri mesta u istočnoj Ukrajini

Rat u Ukrajini – 1.312. dan. Ruska vojska izvela je napad u Sumskoj oblasti, a lokalni zvaničnik Ukrjaine kaže da je dron udario u automobil pri čemu je jedna osoba poginula, a druga je povređena. Moskva obaveštava da je preuzela kontrolu nad mestima Majsko, Derilovo i Stepovo u istočnoj Ukrajini. Ukrajinski dronovi dugog dometa pogodili su naftnu pumpnu stanicu u ruskom regionu Čuvašija, izazvali požar i obustavili njen rad, rekao je u ukrajinski bezbednosni zvaničnik.

U napadu dronom na Sumsku oblast jedna osoba poginula U ruskom napadu dronom u selu u Sumskoj oblasti poginula je jedna osoba, dok je druga povređena, saopštio je načelnik Sumske OVA Oleg Grigorov, prenosi Ukrinform. "Ruski dron je direktno udario u vetrobransko staklo automobila. Nažalost, 59-godišnji muškarac je preminuo od posledica udara", napisao je Grigorov na Telegramu. Prethodno je objavlio da su dva civila povređena u naselju Seredino-Budska u Sumskoj
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

UKRAJINSKA KRIZA: Moskva: Preuzeta kontrola nad tri mesta u istočnoj Ukrajini; Dron udario u automobil u Sumskoj oblasti…

UKRAJINSKA KRIZA: Moskva: Preuzeta kontrola nad tri mesta u istočnoj Ukrajini; Dron udario u automobil u Sumskoj oblasti, poginuo muškarac

RTV pre 44 minuta
Lukašenko razgovarao s Putinom pet sati i 22 minuta

Lukašenko razgovarao s Putinom pet sati i 22 minuta

N1 Info pre 1 sat
Putin i Lukašenko pričali 5 sati i 22 minuta: Belorus otkrio o čemu, spomenuo obrađivanje zemlje i rat

Putin i Lukašenko pričali 5 sati i 22 minuta: Belorus otkrio o čemu, spomenuo obrađivanje zemlje i rat

Telegraf pre 3 sata
Lukašenko: Razgovarao sam s Putinom kako preživeti u teškim vremenima

Lukašenko: Razgovarao sam s Putinom kako preživeti u teškim vremenima

RTV pre 3 sata
uživo RAT U UKRAJINI Ukrajina dronovima napala šest okruga Rostovske oblasti, Rusi izveli napade na Zaporožje

uživo RAT U UKRAJINI Ukrajina dronovima napala šest okruga Rostovske oblasti, Rusi izveli napade na Zaporožje

Euronews pre 3 sata
Uživo ruske snage zasule zaporožje Ukrajinski dronovi dejstvovali u Rostovskoj oblasti

Uživo ruske snage zasule zaporožje Ukrajinski dronovi dejstvovali u Rostovskoj oblasti

Alo pre 3 sata
"Razgovarao sam s Putinom... Kako preživeti u teškim vremenima"

"Razgovarao sam s Putinom... Kako preživeti u teškim vremenima"

B92 pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinHrvatskaGuvernerAleksandar LukašenkoMoskvaUkrajinaTanjugVolstritRusijaLukašenkoDanskaŠvedskaBudimpeštaKijevDronDonald TramppožarMađarskanaftaViktor Orban

Svet, najnovije vesti »

U izraelskoj akciji u Gazi poginulo 38 ljudi dok Izrael ignoriše zahteve za prekid vatre

U izraelskoj akciji u Gazi poginulo 38 ljudi dok Izrael ignoriše zahteve za prekid vatre

Beta pre 9 minuta
Erdogan: Sve dok se Izrael ne zaustavi, volja za formiranje Palestine biće nepotpuna

Erdogan: Sve dok se Izrael ne zaustavi, volja za formiranje Palestine biće nepotpuna

RTV pre 4 minuta
Tramp zahteva: Pentagon da uvede vojsku u borbi protiv „Antife“

Tramp zahteva: Pentagon da uvede vojsku u borbi protiv „Antife“

Sputnik pre 9 minuta
Novi incident u Danskoj: Dronovi primećeni iznad vojnih baza

Novi incident u Danskoj: Dronovi primećeni iznad vojnih baza

Radio 021 pre 19 minuta
Fbi: otpustio agente koji su klečali na protestima nakon smrti Džordža Flojda

Fbi: otpustio agente koji su klečali na protestima nakon smrti Džordža Flojda

Blic pre 14 minuta