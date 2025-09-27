Hanfa odobrila prospekt za javnu ponudu društvu Tokić

ZAGREB - Na ovotjednoj sjednici Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) doneseno je rješenje kojim se društvu TOKIĆ, odobrava prospekt javne ponude do 1.200.000 redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa te uvrštenje na uređeno tržište do najviše 4.080.000 redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa.

Glavna skupština društva Tokić donijela je u kolovozu ove godine odluku o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem najviše 1.000.000 novih redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa, a koje će biti ponuđene ulagateljima javnom ponudom. Jedini dioničar izdavatelja, društvo Tokić – Rast i razvoj d.o.o., Sesvete – Grad Zagreb, odlučio je istovremeno ponuditi do 200.000 postojećih dionica (dionice na prodaju) koje drži u izdavatelju, u sklopu javne ponude. Nove