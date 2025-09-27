Nova viđenja dronova iznad najveće vojne baze u Danskoj

Nova viđenja dronova iznad najveće vojne baze u Danskoj
Slobodna Evropa pre 1 sat
Neidentifikovani dronovi su tokom noći sa petka na subotu 27. septembra letjeli iznad danskih vojnih lokacija, uključujući i najveću bazu, što je posljednje u nizu viđenja koje su zvaničnici nazvali "hibridnim napadom" i nagovijestili moguće učešće Rusije.
Dronovi su primijećeni na "nekoliko vojnih lokacija", rekao je portparol danske vojske za AFP, bez drugih detalja. Policija je saopštila da je "jedan do dva drona" primećena u petak oko 20:15 blizu i iznad vojne baze Karup, najveće baze u zemlji u kojoj se nalaze svi helikopteri oružanih snaga, nadzor vazdušnog prostora, škola letenja i pomoćne funkcije. U Karupu se nalaze i dijelovi komande odbrane, prema navodima na vojnoj internet stranici. Portparol