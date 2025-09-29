"Moldavijo, ponovo si uspela": Kalas i Fon der Lajen čestitale Kišinjevu nastavak EU puta nakon ključnih izbora

Nakon parlamentarnih izbora održanih u Moldaviji na kojima je pobedila proevropska Partija akcije i solidarnosti (PAS) predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, kao i šefica diplomatije EU Kaja Kalas, objavile su danas na svom "Iks" nalogu pohvalu evropskom opredeljenju te zemlje.

- Moldavijo, ponovo si uspela. Nijedan pokušaj širenja straha ili podele nije mogao da slomi tvoju odlučnost. Jasno si izrazila svoj izbor: Evropa. Demokratija. Sloboda. Naša vrata su otvorena i stajaćemo uz tebe na svakom koraku. Budućnost je tvoja - navedeno je u "X" objavi Fon der Lajen. Istim povodom se oglasila i Kaja Kalas. - Moldavija je jasno rekla da evropskoj budućnosti. Uprkos ogromnim naporima Rusije da širi dezinformacije i kupuje glasove, nijedna sila