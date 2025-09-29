"Ako eksplodira biće poput hirošime" u ovom selu u Evropi nalazi se 1.500 ruskih vojnika i 20.000 tona municije! (foto/video)
Kurir pre 2 sata | Express.24sata.hr/Preneo:
Najvažniji izbori od nezavisnosti Moldavije završili su se pobedom proevropske stranke predsednice Maje Sandu, koja je osvojila više od 50 odsto glasova.
Rusija inače ima kontingent od 1.500 vojnika u autonomnoj regiji Pridnjestrovlje. Prema moldavskom premijeru Dorinu Rečeanu, Rusija je potrošila milione evra pokušavajući "da preuzme vlast u Kišinjevu" kupovinom glasova, kibernetičkim napadima na vladinu infrastrukturu, opsežnom kampanjom dezinformacija i podsticanjem na masovne nerede. Tokom racije poslednjih nedelja, moldavske vlasti uhapsile su deset ljudi, dok je nekoliko političkih stranaka zabranjeno. Meta su