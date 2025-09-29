Građani Moldavije izabrali su nastavak proevropskog puta.

Na izborima u toj zemlji, podeljenoj između Zapada i Rusije, pobedila je vladajuća proevropska parija. Ali, predizbornu kampanju obeležile su ozbiljne optužbe protiv Rusije za mešanje u izbore, a uključivale su i kampove za obuku u Srbiji. Na koju će stranu - ka Briselu ili Moskvi, Moldavija se i na ovim izborima odlučuila za Evropu - vladajuća stranka Partija akcije i solidarnosti dobila je 50,2% glasova i moći će samostalno da formira većinu. "Moldavijo, klanjam