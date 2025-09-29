Predizbornu kampanju obeležile optužbe protiv Rusije: Građani u Moldaviji izabrali proevropski put

N1 Info pre 18 minuta  |  Aleksandra Godfroa
Predizbornu kampanju obeležile optužbe protiv Rusije: Građani u Moldaviji izabrali proevropski put

Građani Moldavije izabrali su nastavak proevropskog puta.

Na izborima u toj zemlji, podeljenoj između Zapada i Rusije, pobedila je vladajuća proevropska parija. Ali, predizbornu kampanju obeležile su ozbiljne optužbe protiv Rusije za mešanje u izbore, a uključivale su i kampove za obuku u Srbiji. Na koju će stranu - ka Briselu ili Moskvi, Moldavija se i na ovim izborima odlučuila za Evropu - vladajuća stranka Partija akcije i solidarnosti dobila je 50,2% glasova i moći će samostalno da formira većinu. "Moldavijo, klanjam
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Putinu nisu pomogli ni kampovi u Srbiji: Kako je Moldavija uspela da se iščupa iz ruskih šaka

Putinu nisu pomogli ni kampovi u Srbiji: Kako je Moldavija uspela da se iščupa iz ruskih šaka

Nova pre 2 sata
"Putin ima plan, neće se tako lako predati": Moldaviji posle istorijskih izbora preti mračan scenario: "Autobusi iz provincija…

"Putin ima plan, neće se tako lako predati": Moldaviji posle istorijskih izbora preti mračan scenario: "Autobusi iz provincija su već krenuli"

Blic pre 2 sata
"Ako eksplodira biće poput hirošime" u ovom selu u Evropi nalazi se 1.500 ruskih vojnika i 20.000 tona municije! (foto/video)

"Ako eksplodira biće poput hirošime" u ovom selu u Evropi nalazi se 1.500 ruskih vojnika i 20.000 tona municije! (foto/video)

Kurir pre 2 sata
Predsednica Moldavije: Rezultat izbora jak mandat za proces pristupanja u EU

Predsednica Moldavije: Rezultat izbora jak mandat za proces pristupanja u EU

N1 Info pre 6 sati
"Narod Moldavije je rekao svoje": Prvo oglašavanje Maje Sandu nakon ključnih izbora: "Mali Putin" na protestima poručio da je…

"Narod Moldavije je rekao svoje": Prvo oglašavanje Maje Sandu nakon ključnih izbora: "Mali Putin" na protestima poručio da je pobeda njegova

Blic pre 5 sati
Sandu: Rezultati parlamentarnih izbora pokazali snažnu podršku evropskim integracijama

Sandu: Rezultati parlamentarnih izbora pokazali snažnu podršku evropskim integracijama

Euronews pre 5 sati
Haos u moldaviji na pomolu, Rusi tvrde da NATO sprema invaziju! Evo na šta se sve žale poražene stranke bliske Kremlju, njihov…

Haos u moldaviji na pomolu, Rusi tvrde da NATO sprema invaziju! Evo na šta se sve žale poražene stranke bliske Kremlju, njihov vođa pozvao na okupljanje (foto)

Kurir pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

MoskvaBriselRusijaIzboriMoldavija

Svet, najnovije vesti »

Saradnik Hitlera proglašen krivim, Šešelj oslobođen krivice: Hoće li propagandisti Kremlja ikada odgovarati?

Saradnik Hitlera proglašen krivim, Šešelj oslobođen krivice: Hoće li propagandisti Kremlja ikada odgovarati?

Danas pre 8 minuta
Predsednik Madagaskara raspušta vladu nakon protesta: "Priznajemo i izvinjavamo se ako članovi vlade nisu izvršili zadatke…

Predsednik Madagaskara raspušta vladu nakon protesta: "Priznajemo i izvinjavamo se ako članovi vlade nisu izvršili zadatke koji su im dodeljeni"

Blic pre 3 minuta
Severna Koreja poručila preko UN da se nikada neće odreći nuklearnog oružja

Severna Koreja poručila preko UN da se nikada neće odreći nuklearnog oružja

Danas pre 38 minuta
„Rusija podržava Srbiju“: Šta ruski mediji pišu o prvoj međunarodnoj konferenciji BRIKS-a u Beogradu?

„Rusija podržava Srbiju“: Šta ruski mediji pišu o prvoj međunarodnoj konferenciji BRIKS-a u Beogradu?

Danas pre 1 sat
"Ukrajina nije nezavisna zemlja": Orban šokirao izjavom: "u potpunosti zavise od zapadne pomoći"

"Ukrajina nije nezavisna zemlja": Orban šokirao izjavom: "u potpunosti zavise od zapadne pomoći"

Blic pre 28 minuta