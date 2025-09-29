Putinu nisu pomogli ni kampovi u Srbiji: Kako je Moldavija uspela da se iščupa iz ruskih šaka

Nova pre 36 minuta  |  Autor: Mila Marinović
Putinu nisu pomogli ni kampovi u Srbiji: Kako je Moldavija uspela da se iščupa iz ruskih šaka

Moldavija je poslala jasnu poruku i Briselu i Moskvi: birači su odlučili da budućnost zemlje vide u Evropskoj uniji, a ne u ruskoj sferi uticaja.

Na ključnim parlamentarnim izborima, koje su analitičari opisivali kao „najvažnije od nezavisnosti“, proevropska Stranka akcije i solidarnosti (PAS) predsednice Maje Sandu osvojila je više od polovine glasova, dok su prorusi doživeli bolan poraz. Za Sandu i njen tim to znači da zadržavaju apsolutnu većinu u 101-članom parlamentu i da neće zavisiti od nestabilnih koalicija. Time je otvoren prostor da nastave proevropske reforme i pripreme zemlju za pristupanje EU,
