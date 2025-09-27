Završen protestni defile bajkera, biciklista, traktorista, studenata i građana u Novom Sadu

Nekoliko hiljada građana učestvovalo je danas u Noom Sadu na protestu podrške bajkerima, kako bi im zahvalili jer su uz studente od početka protesta.

Oni su se okupiili u kampusu Univerziteta u Novom Sadu a potom se u dugačkoj koloni prošetali i provozali do Limanskog parka. Na skupu su bili svi oni koji su sa bajkerima učestvovali u protestima – studenti, prosvetni radnici, profesori i Novosađanke koje su kuvale za studente, IT zajednica, vojni veterani, zborovi građana… Na početku protesta predstavnik studenata je u ime svih kolega zahvalio bajkerima i svima koji su bili uz njih u svakoj šetnji i na svakom
