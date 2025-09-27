Piksijev Orao uhvatio zalet pred Albaniju!

Piksijev Orao uhvatio zalet pred Albaniju!

Reprezentacija Srbije 11. oktobra igra protiv Albanije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, a dobru formu pred taj meč prikazuje Veljko Birmančević koji je bio strelac za Spartu iz Praga.

Na meču protiv Banik Ostrave, tim iz prestonice slavio je sa ubedljivih 3:0, a jedan od pogodaka postigao je upravo srpski reprezentativac. Povela je Sparta već u 14. minutu, kada je Panak postigao gol na asistenciju Kairinena, dok je potom 12 minuta kasnije Veljko Birmančević duplirao prednost. Inače, na drugoj strani igrao je bivši fudbaler Crvene zvezde Srđan Plavšić. Ovo je bio Birmančevićev peti gol od starta sezone u prvenstvu.
