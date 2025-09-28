Zelenski: Ukrajina pogođena podlim ruskim napadom koji je trajao 12 sati

BBC News pre 32 minuta | Kris Grejem - and Rejčer

Najmanje četvoro ljudi je poginulo, a 40 povređeno u, kako ukrajinske vlasti navode, 'masovnom ruskom bombardovanju'.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da su žrtve stradale u glavnom gradu Kijevu, a među njima je i devojčica stara 12 godina.

Prema navodima ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva, Rusija je lansirala skoro 600 dronova i nekoliko desetina raketa na sedam ukrajinskih oblasti. Zelenski je napad nazvao 'podlim' i dodao da je u Zaporoškoj oblasti ranjeno najmanje 16 ljudi, među kojima i troje dece.

On je upozorio da će Ukrajina uzvratiti i poručio da napad pokazuje kako Moskva 'želi da nastavi sa ratom i ubijanjem'. Rusija se još nije oglasila povodom ovog najnovijeg napada.

Produženo rusko bombardovanje tokom subotnje noći jedno je od najtežih u poslednjih nekoliko meseci, dok invazija na Ukrajinu ulazi u treću godinu.

Zelenski je rekao da je veliki broj projektila bio usmeren ka Kijevu, gde je oštećen Institut za kardiologiju.

Meta su, prema njegovim rečima, bili i fabrika hleba, fabrika automobilskih guma, stambene zgrade i civilna infrastruktura.

Zelenski je naveo da su pogođene i oblasti Zaporožje, Hmeljnicki, Sumi, Mikolajev, Černigov i Odesa. Guverner Sumske oblasti saopštio je da je muškarac star 59 godina poginuo u napadima prethodnog dana.

Guverner Zaporoške oblasti Ivan Fedorov izjavio je da su među povređenima troje dece – dvojica dečaka od 11 i 12 godina i devojčica stara devet godina.

Jedan dečak je ranjen u eksploziji, dok je drugi pretrpeo trovanje ugljen-monoksidom. Obojica su u teškom stanju.

Zelenski je poručio da će Ukrajina 'uzvratiti udarac' kako bi 'prisilila Rusiju na diplomatiju', i dodao da računa na 'snažnu reakciju' Evrope i Sjedinjenih Američkih Država.

„Ovaj podmukli napad dogodio se upravo na kraju sedmice kada je održana Generalna skupština UN – i to je način na koji Rusija pokazuje svoj stvarni stav“, rekao je Zelenski.

On je ponovio svoju podršku pretnjama američkog predsednika Donalda Trampa o pooštravanju sankcija Rusiji, kao i njegovom pozivu evropskim saveznicima da smanje uvoz ruske nafte i gasa.

Tramp je nedavno promenio stav o ratu, rekavši prvi put prošle nedelje da veruje kako Ukrajina može povratiti teritorije koje je izgubila od Moskve, dok ruska ekonomija trpi pod teretom dugotrajnog rata.

Američki predsednik za sada nije uveo dodatne sankcije Rusiji, ali je sve vidnije frustriran zbog izostanka volje Kremlja da započne mirovne pregovore.

Zelenski je u subotu upozorio da Rusija neće stati samo na Ukrajini – i da upravo zato testira evropsku protivvazdušnu odbranu kroz nedavne upade u više zemalja članica NATO saveza.

U susednoj Poljskoj, borbeni avioni su poleteli rano u nedelju nakon što je Rusija napala zapad Ukrajine, saopštila je poljska vojska.

Poljska vojska je dodatno opisala ove akcije – koje su postale uobičajene otkako su poljski i NATO avioni 10. septembra oborili tri ruska drona u poljskom vazdušnom prostoru – kao preventivne mere.

Moskva je negirala odgovornost i kada je Danska saopštila da su dronovi preleteli aerodrome u toj zemlji.

Danske vlasti su navele da incidenti deluju kao delo 'profesionalnog aktera', bez detalja o kome se radi.

Estonija je optužila Rusiju za narušavanje vazdušnog prostora vojnim avionima.

Nakon ovih incidenata, NATO je pokrenuo misiju jačanja istočne granice.

Donald Tramp je otišao korak dalje i izjavio da bi zemlje članice NATO-a trebalo da obaraju ruske avione u svom vazdušnom prostoru.

U govoru na Generalnoj skupštini UN u subotu, ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da Rusija nema nameru da napada članice EU ili NATO-a, ali je upozorio na 'odlučan odgovor' na svaku 'agresiju' usmerenu ka Moskvi.

