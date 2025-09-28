Poljska digla lovce, Rusi masovno napadaju! Pet sati pakla u Kijevu, obrušili se teški bombarderi, gori i Zaporožje! (video)

Ruske snage su tokom noći bombardovale ukrajinske gradove, uključujući i Kijev, a Poljska je tim povodom odmah podigla svoje borbene avione.

Rusija je tokom noći 28. septembra izvela masovni napad raketama i dronovima na Kijev i druge ukrajinske gradove, koristeći teške bombardere koji su izazvali vazdušne uzbune širom zemlje, čak i u regionima daleko od linije fronta. Pet ruskih bombardera Tu-95 poletelo je sa aerodroma Olenja u Murmanskoj oblasti oko 1:45 sati po lokalnom vremenu, naveli su monitoring kanali. Oko 2:25 sati, Kijevska vojna administracija upozorila je na lansiranje bombardera MiG-31K,