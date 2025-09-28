Poljska digla borbene avione, ima mrtvih i ranjenih! Poleteli ruski strateški bombarderi, Ukrajina u plamenu! Gore Kijev i ostali gradovi! (foto/video)

Rusijaje tokom noći 28. septembra izvela masovni napad raketama i dronovima na Kijev i druge ukrajinske gradove, koristeći teške bombardere koji su izazvali vazdušne uzbune širom zemlje, čak i u regionima daleko od linije fronta.

Pet ruskih bombardera Tu-95 poletelo je sa aerodroma Olenja u Murmanskoj oblasti oko 1:45 sati po lokalnom vremenu, naveli su monitoring kanali. Oko 2:25 sati, Kijevska vojna administracija upozorila je na lansiranje bombardera MiG-31K, što je izazvalo vazdušnu uzbunu širom zemlje, piše Kijev independent. Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo je u 3:52 sati izvestilo da je Rusija verovatno podigla Tu-95 iz baze Engels. Tokom noći rojevi dronova tipa "šahed" takođe su