Poljska digla borbene avione, ima mrtvih i ranjenih! Poleteli ruski strateški bombarderi, Ukrajina u plamenu! Gore Kijev i ostali gradovi! (foto/video)

Kurir pre 59 minuta  |  Kyiv Independent/Preneo: V.M.)
Poljska digla borbene avione, ima mrtvih i ranjenih! Poleteli ruski strateški bombarderi, Ukrajina u plamenu! Gore Kijev i…

Rusijaje tokom noći 28. septembra izvela masovni napad raketama i dronovima na Kijev i druge ukrajinske gradove, koristeći teške bombardere koji su izazvali vazdušne uzbune širom zemlje, čak i u regionima daleko od linije fronta.

Pet ruskih bombardera Tu-95 poletelo je sa aerodroma Olenja u Murmanskoj oblasti oko 1:45 sati po lokalnom vremenu, naveli su monitoring kanali. Oko 2:25 sati, Kijevska vojna administracija upozorila je na lansiranje bombardera MiG-31K, što je izazvalo vazdušnu uzbunu širom zemlje, piše Kijev independent. Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo je u 3:52 sati izvestilo da je Rusija verovatno podigla Tu-95 iz baze Engels. Tokom noći rojevi dronova tipa "šahed" takođe su
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Poljska digla lovce, Rusi masovno napadaju: Pet sati pakla u Kijevu, obrušili se teški bombarderi, gori i Zaporožje! (video)

Poljska digla lovce, Rusi masovno napadaju: Pet sati pakla u Kijevu, obrušili se teški bombarderi, gori i Zaporožje! (video)

Blic pre 19 minuta
Paklena noć u Ukrajini: Rusija zasula Kijev i Zaporožje raketama i dronovima, a Poljska digla borbene avione

Paklena noć u Ukrajini: Rusija zasula Kijev i Zaporožje raketama i dronovima, a Poljska digla borbene avione

Mondo pre 44 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinNATOUkrajinaAerodromIndependentRusijaPoljskaVitalij KličkoKijevDonald TrampRat u UkrajiniZaporožjeruska vojskavolodimir zelenski

Svet, najnovije vesti »

Stanford i Columbia pred udarom Trumpove takse od 100.000 dolara za H-1B vize

Stanford i Columbia pred udarom Trumpove takse od 100.000 dolara za H-1B vize

Bloomberg Adria pre 29 minuta
Poljska jutros zatvorila vazdušni prostor na jugoistoku zemlje

Poljska jutros zatvorila vazdušni prostor na jugoistoku zemlje

RTV pre 19 minuta
U Moldaviji se danas održavaju parlamentarni izbori: Približavanje EU ili okretanje Rusiji?

U Moldaviji se danas održavaju parlamentarni izbori: Približavanje EU ili okretanje Rusiji?

Danas pre 29 minuta
Otvorena birališta u Moldaviji na parlamentarnim izborima

Otvorena birališta u Moldaviji na parlamentarnim izborima

RTV pre 9 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Orban poručio Zelenskom: Prestanite da nas maltretirate; Zelenski: Putin se sprema da napadne još jednu…

UKRAJINSKA KRIZA: Orban poručio Zelenskom: Prestanite da nas maltretirate; Zelenski: Putin se sprema da napadne još jednu evropsku zemlju

RTV pre 14 minuta