Počeo protest u Novom Sadu, građani na ulicama protiv skupova vlasti

Beta pre 12 minuta

Građanski protest "Nas je ipak više", počeo je na tri lokacije u Novom Sadu, s ciljem da se najavljenim režimskim skupovima u prigradskim naseljima pokaže da nisu dobro došli u taj grad, gde je 1. novembra prošle godine 16 ljudi poginulo ispod nadstrešnice Železničke stanice.

Na taj protest su pozvali zborovi građana Novog Sada i studenti u blokadi novosadskog Univerziteta.

Žandarmerija potiskuje građane koji su se okupili na kružnom toku u blizini Najlon pijace, u naselju Klisa, gde je za popodne najavljeno okupljanje pristalica vlasti.

Građani su bili blokirali raskrsnicu na Bulevaru Jaše Tomića i Kisačke ulice.

Okupljeni uzvikuju "Pumpaj" i duvaju u pištaljke, javio je reporter agencije Beta.

Pre toga, građani su se okupili kod Železničke stanice.

Skupovi "Građana protiv blokada", odnosno skupovi organizovano dovoženih pristalica režima najavljeni su za 17.00 u prigradskim naseljima Klisa i Sajlovo.

(Beta, 28.09.2025)

Povezane vesti »

Danas skupovi “protiv blokada” i kontraskupovi

Danas skupovi “protiv blokada” i kontraskupovi

Mašina pre 12 minuta
BLOG UŽIVO Autobusi puni naprednjaka stigli u Novi Sad: Ćaci bajkeri ispred SIV-a, za saobraćaj zatvoren Bulevar Mihajla…

BLOG UŽIVO Autobusi puni naprednjaka stigli u Novi Sad: Ćaci bajkeri ispred SIV-a, za saobraćaj zatvoren Bulevar Mihajla Pupina, protest ispred RTS

Nova pre 11 minuta
(BLOG) Protesti i kontraprotesti: Policija blokirala mostove prema Klisi u Novom Sadu

(BLOG) Protesti i kontraprotesti: Policija blokirala mostove prema Klisi u Novom Sadu

Danas pre 12 minuta
Protesti protiv blokada u više od 200 mesta, najavljen i kontraprotest ispred RTS

Protesti protiv blokada u više od 200 mesta, najavljen i kontraprotest ispred RTS

NIN pre 41 minuta
FOTO, VIDEO Proširilo se "Vučićevo utvrđenje": Ćacilend šatori ispred RTS-a i Glavne pošte

FOTO, VIDEO Proširilo se "Vučićevo utvrđenje": Ćacilend šatori ispred RTS-a i Glavne pošte

Radio 021 pre 1 sat
Protest u Novom Sadu zbog skupova "Građani protiv blokada": Žandarmerija blokirala Klisanski most (foto)

Protest u Novom Sadu zbog skupova "Građani protiv blokada": Žandarmerija blokirala Klisanski most (foto)

Blic pre 42 minuta
Nakon što se Ćacilend rasporedio kod Takovske: I studenti i zborovi građana zovu na skup kod RTS-a

Nakon što se Ćacilend rasporedio kod Takovske: I studenti i zborovi građana zovu na skup kod RTS-a

Radio 021 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sadžandarmerija

Politika, najnovije vesti »

Danas skupovi “protiv blokada” i kontraskupovi

Danas skupovi “protiv blokada” i kontraskupovi

Mašina pre 12 minuta
Počeo protest u Novom Sadu, građani na ulicama protiv skupova vlasti

Počeo protest u Novom Sadu, građani na ulicama protiv skupova vlasti

Beta pre 12 minuta
BLOG UŽIVO Autobusi puni naprednjaka stigli u Novi Sad: Ćaci bajkeri ispred SIV-a, za saobraćaj zatvoren Bulevar Mihajla…

BLOG UŽIVO Autobusi puni naprednjaka stigli u Novi Sad: Ćaci bajkeri ispred SIV-a, za saobraćaj zatvoren Bulevar Mihajla Pupina, protest ispred RTS

Nova pre 11 minuta
(BLOG) Protesti i kontraprotesti: Policija blokirala mostove prema Klisi u Novom Sadu

(BLOG) Protesti i kontraprotesti: Policija blokirala mostove prema Klisi u Novom Sadu

Danas pre 12 minuta
Milivojević na skupštini Demokratske stranke: Kampanja „Naš dogovor s tobom“ za povratak vlasti u ruke naroda

Milivojević na skupštini Demokratske stranke: Kampanja „Naš dogovor s tobom“ za povratak vlasti u ruke naroda

Nova pre 1 minut