Okupljeni izneli 3 zahteva ispred RTS: Skupovi protiv blokada u više od 200 mesta u Srbiji, premijer Macut na skupu u Takovskoj (foto,video)

Blic pre 1 sat
Okupljeni izneli 3 zahteva ispred RTS: Skupovi protiv blokada u više od 200 mesta u Srbiji, premijer Macut na skupu u…

Širom Srbije danas se održavaju skupovi "Građani protiv blokada", a Centar za društvenu stabilnost, koji je organizator, najavio je da će skupovi biti održani u više od 200 mesta sa početkom u 17 časova. Građani protiv blokada okupljaju se na tri lokacije u Novom Sadu, a predsednik Aleksandar Vučić obratio se sa skupa u Obrenovcu

Pomoćnik direktora policije Vladan Radosavljević obratio se javnosti povodom skupova u velikom broju gradova u Srbiji na kojima prisustvuju građani koji se protive blokadama. Prema rečima Radosavljevića, policija je preuzela sve bezbednosne mere iz svoje nadležnosti. - Na 167 lokacija održana su prijavljena javna okupljanja, na kojima je prisustvovalo 157.000 građana. Međutim, na drugim javnim neprijavljenim okupljanjima na 22 lokacije, prisustvalo je 4.000 građana
(BLOG) Skupovi protiv blokada i kontraskupovi - incidenti, napadi i privođenja

N1 Info pre 1 sat
Skupovi protiv blokada, u više gradova kontraskupovi - incidenti, privođenja, tenzije... (BLOG)

Novi magazin pre 1 sat
FOTO, VIDEO: Završen skup pristalica SNS na Klisi, razišli se i građani Zborova, Klisanski most je odblokiran

Radio 021 pre 2 sata
Skupovi "Građani protiv blokada" održani širom Srbije, u Beogradu održan protest ispred RTS; Studenti u blokadi i zborovi…

RTV pre 1 sat
Bivši košarkaš uslikan na SNS skupu protiv blokada

Nova pre 2 sata
Dva skupa u Takovskoj: Maskirani bajkeri, koji su uz SNS, blokiraju RTS jer „podržavaju izveštavanje“

Nova pre 3 sata
(VIDEO) Dva skupa u Takovskoj: Maskirani bajkeri, koji su uz SNS, blokiraju RTS jer "podržavaju izveštavanje"

N1 Info pre 3 sata
UNS: Neprihvatljivo ometanje rada novinarke Staše Keneški

Danas pre 42 minuta
Novi incident na protestu u Čačku: Građani gađali jajima restoran u koji su seli funkcioneri SNS

Danas pre 32 minuta
Visoki savet tužilaštva ipak obezbedio više mesta za javnost na „suđenju“ tužiteljki Bojani Savović

Danas pre 12 minuta
Namirnice koje najčešće nadimaju: Nutricionistkinja objašnjava kako da ih jedete i smanjite nadutost

Danas pre 1 sat
Građani Čačka ispred policijske stanice: Traže hapšenje napadača na mladića

Danas pre 1 sat