Okupljeni izneli 3 zahteva ispred RTS: Skupovi protiv blokada u više od 200 mesta u Srbiji, premijer Macut na skupu u Takovskoj (foto,video)

Širom Srbije danas se održavaju skupovi "Građani protiv blokada", a Centar za društvenu stabilnost, koji je organizator, najavio je da će skupovi biti održani u više od 200 mesta sa početkom u 17 časova. Građani protiv blokada okupljaju se na tri lokacije u Novom Sadu, a predsednik Aleksandar Vučić obratio se sa skupa u Obrenovcu

Pomoćnik direktora policije Vladan Radosavljević obratio se javnosti povodom skupova u velikom broju gradova u Srbiji na kojima prisustvuju građani koji se protive blokadama. Prema rečima Radosavljevića, policija je preuzela sve bezbednosne mere iz svoje nadležnosti. - Na 167 lokacija održana su prijavljena javna okupljanja, na kojima je prisustvovalo 157.000 građana. Međutim, na drugim javnim neprijavljenim okupljanjima na 22 lokacije, prisustvalo je 4.000 građana