Skupovi "Građani protiv blokada" održani širom Srbije, u Beogradu održan protest ispred RTS; Studenti u blokadi i zborovi protestvovali u Novom Sadu

RTV pre 3 sata  |  Tanjug, RTV
BEOGRAD - Širom Srbije danas su održani skupovi građana koji se protive blokadama, sa kojih su okupljeni poručili da žele normalan život, bez blokada, da se slobodno kreću, rade i uče, a sa građanima u Obrenovcu bio je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. U Novom Sadu održan i protest organizaciji studenata u blokadi i tzv. zborova građana.

Predsednik Vučić je rekao da nema nikakve sumnje da je narod bio žrtva prethodnih godinu dana tokom kojih su bile blokade i protesti i izrazio uverenje da smo uspeli da prevaziđemo najteže vreme, kao i da sada treba da se okrenemo budućnosti. "Žrtva su bili svi ljudi koji su trpeli sve blokade, maltretiranje, gotovo godinu dana. Dobro je da smo to sve izveli u miru, da nije bilo žrtava", istakao je Vučić tokom šetnje sa građanima u Obrenovcu u okviru skupa građana
