(BLOG) Skupovi protiv blokada i kontraskupovi - incidenti, napadi i privođenja

N1 Info pre 40 minuta  |  N1 Beograd
(BLOG) Skupovi protiv blokada i kontraskupovi - incidenti, napadi i privođenja

Tokom skupova protiv blokada i kontraskupova došlo je do nekoliko incidenata u više gradova, a kod RTS-a je privedena najmanje jedna osoba.

Tokom današnjih skupova SNS aktivista i građana koji podržavaju studente bilo je nekoliko incidenata. Kod javnog servisa policija je agresivno potiskivala građane koji podržavaju studente, ne dozvoljavajući im da priđu građanima koji su uz Srpsku naprednu stranku. Ovde je privedena i najmanje jedna osoba. Kod RTS-a je primećen i Novak Nedić, ali i drugi visoki državni funkcioneri - Đuro Macut, Dejan Vuk Stanković i Marko Đurić. Većih incidenata bilo i Bogatiću, a
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

FOTO, VIDEO: Završen skup pristalica SNS na Klisi, razišli se i građani Zborova, Klisanski most je odblokiran

FOTO, VIDEO: Završen skup pristalica SNS na Klisi, razišli se i građani Zborova, Klisanski most je odblokiran

Radio 021 pre 45 minuta
Skupovi "Građani protiv blokada" održani širom Srbije, u Beogradu održan protest ispred RTS; Studenti u blokadi i zborovi…

Skupovi "Građani protiv blokada" održani širom Srbije, u Beogradu održan protest ispred RTS; Studenti u blokadi i zborovi protestvovali u Novom Sadu

RTV pre 25 minuta
Okupljeni izneli 3 zahteva ispred RTS: Skupovi protiv blokada u više od 200 mesta u Srbiji, premijer Macut na skupu u…

Okupljeni izneli 3 zahteva ispred RTS: Skupovi protiv blokada u više od 200 mesta u Srbiji, premijer Macut na skupu u Takovskoj (foto,video)

Blic pre 40 minuta
Bivši košarkaš uslikan na SNS skupu protiv blokada

Bivši košarkaš uslikan na SNS skupu protiv blokada

Nova pre 1 sat
Skupovi protiv blokada u 200 mesta u Srbiji, u više gradova kontraskupovi - u Bogatiću topovski udari i kamenice (BLOG)

Skupovi protiv blokada u 200 mesta u Srbiji, u više gradova kontraskupovi - u Bogatiću topovski udari i kamenice (BLOG)

Novi magazin pre 1 sat
Dva skupa u Takovskoj: Maskirani bajkeri, koji su uz SNS, blokiraju RTS jer „podržavaju izveštavanje“

Dva skupa u Takovskoj: Maskirani bajkeri, koji su uz SNS, blokiraju RTS jer „podržavaju izveštavanje“

Nova pre 2 sata
(VIDEO) Dva skupa u Takovskoj: Maskirani bajkeri, koji su uz SNS, blokiraju RTS jer "podržavaju izveštavanje"

(VIDEO) Dva skupa u Takovskoj: Maskirani bajkeri, koji su uz SNS, blokiraju RTS jer "podržavaju izveštavanje"

N1 Info pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSČačakNišNovi PazarNovi SadSrpska napredna strankaSNSJagodinaValjevožandarmerijaKraljevoMarko ĐurićBogatićDejan Vuk StankovićĐuro Macut

Društvo, najnovije vesti »

Namirnice koje najčešće nadimaju: Nutricionistkinja objašnjava kako da ih jedete i smanjite nadutost

Namirnice koje najčešće nadimaju: Nutricionistkinja objašnjava kako da ih jedete i smanjite nadutost

Danas pre 1 minut
Građani Čačka ispred policijske stanice: Traže hapšenje napadača na mladića

Građani Čačka ispred policijske stanice: Traže hapšenje napadača na mladića

Danas pre 11 minuta
Dorćol u srcu: Pokrećemo seriju protesta zbog Marine Dorćol

Dorćol u srcu: Pokrećemo seriju protesta zbog Marine Dorćol

Danas pre 1 sat
Građani protiv blokada uputili tri zahteva RTS-u

Građani protiv blokada uputili tri zahteva RTS-u

Danas pre 1 sat
Avion s generalom Nebojšom Pavkovićem sleteo u Beograd

Avion s generalom Nebojšom Pavkovićem sleteo u Beograd

Danas pre 21 minuta