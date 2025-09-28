Skupovi protiv blokada danas u 17 sati u više od 200 mesta u Srbiji: Evo gde će biti Vučić

Blic pre 1 sat
Skupovi protiv blokada danas u 17 sati u više od 200 mesta u Srbiji: Evo gde će biti Vučić

Širom Srbije danas će biti održani skupovi "Građani protiv blokada", a Centar za društvenu stabilnost, koji je organizator, najavio je da će skupovi biti održani u više od 200 mesta sa početkom u 17 časova. Predsednik Aleksandar Vučić najavio je da će biti na skupu u Obrenovcu.

Centar za društvenu stabilnost pozvao je sve građane koji se protive fizičkim blokadama fakulteta i saobraćajnica da se pridruže, kako je istaknuto, do sada najvećoj mirnoj i porodičnoj šetnji u svakom većem mestu u Srbiji. - Mirnom, porodičnom šetnjom pokažimo šta tiha većina u Srbiji misli o višemesečnim blokadama fakulteta i saobraćajnica, i društvenoj nestabilnosti koju podstiče radikalna manjina - navedeno je u objavi Centra na Instagramu. Dodaje se da se
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Skupovi "Građani protiv blokada" danas širom Srbije

Skupovi "Građani protiv blokada" danas širom Srbije

RTV pre 2 sata
Skupovi "Građani protiv blokada" danas širom Srbije

Skupovi "Građani protiv blokada" danas širom Srbije

Telegraf pre 1 sat
Vučić večeras u Obrenovcu: Prisustvovaće skupu građana protiv blokada

Vučić večeras u Obrenovcu: Prisustvovaće skupu građana protiv blokada

Telegraf pre 1 sat
ANKETA: Podržavate li skupove „Građani protiv blokada“ iza kojih stoji aktuelni režim?

ANKETA: Podržavate li skupove „Građani protiv blokada“ iza kojih stoji aktuelni režim?

Zrenjaninski pre 2 sata
Danas tri protesta u Nišu sa različitim porukama

Danas tri protesta u Nišu sa različitim porukama

Niške vesti pre 2 sata
“Pogledajmo se u oči”: Niški zborovi i studenti organizuju protest nedaleko od skupa pristalica SNS-a

“Pogledajmo se u oči”: Niški zborovi i studenti organizuju protest nedaleko od skupa pristalica SNS-a

Naissus info pre 2 sata
Nedelja u Srbiji: Naprednjaci ponovo na ulicama, kontraskupovi u nekim mestima

Nedelja u Srbiji: Naprednjaci ponovo na ulicama, kontraskupovi u nekim mestima

Vreme pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićObrenovac

Društvo, najnovije vesti »

MSP BiH: Istupi MSP Srbije su nedopustivo mešanje u unutrašnje poslove suverene države

MSP BiH: Istupi MSP Srbije su nedopustivo mešanje u unutrašnje poslove suverene države

Nova pre 4 minuta
Cisterne pune nafte iskliznule iz šina: Drama kod Kosjerića: Na terenu vatrogasci (foto/video)

Cisterne pune nafte iskliznule iz šina: Drama kod Kosjerića: Na terenu vatrogasci (foto/video)

Blic pre 9 minuta
Plan obroka za radnu nedelju: Skuvajte ova jela za vikend – uživajte svakog dana

Plan obroka za radnu nedelju: Skuvajte ova jela za vikend – uživajte svakog dana

Danas pre 4 minuta
Crna prognoza za nemačke radnike: Stručnjak najavio gubitak 100.000 radnih mesta

Crna prognoza za nemačke radnike: Stručnjak najavio gubitak 100.000 radnih mesta

Blic pre 4 minuta
Dan Bošnjaka počinje danas: Izložba “Biserje Bošnjaka” i okrugli sto o identitetu u Novom Pazaru

Dan Bošnjaka počinje danas: Izložba “Biserje Bošnjaka” i okrugli sto o identitetu u Novom Pazaru

Serbian News Media pre 3 minuta