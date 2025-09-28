Markes se izjednačio sa Rosijem

Markes se izjednačio sa Rosijem

Španski motociklista Mark Markes postao je devetostruki svetski šampion pet trka pre kraja ovogodišnjeg Moto GP šampionata zahvaljujući drugom mestu na Velikoj nagradi Japana, na kojoj je trijumfovao njegov timski kolega Frančesko Banjaja.

Italijan je na stazi „Tvin Ring Motegi“ došao do ubedljivog trijumfa, ujedno svoje druge pobede ove sezone, kojom je kompletirao savršeni vikend, posle slavlja u subotnjem sprintu, piše Sportklub. Markes je bio dve sekunde iza Banjaje, dok se na trećem stepeniku pobedničkog postolja našao Đoan Mir na Hondi, kojem je do prvo pobedničko postolje posle četiri godine. Mark je u Motegiju iskoristio prvu meč loptu za titulu pošto je njegov mlađi brat Aleks, koji mu je
