Orban poručio Zelenskom da prestane da maltretira Mađarsku

Danas pre 3 sata  |  FoNet
Orban poručio Zelenskom da prestane da maltretira Mađarsku

Mađarski premijer Viktor Orban danas je poručio ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom da „prestane da maltretira” Budimpeštu, čime je sukob te dve države dodatno eskalirao. „Mađarska je članica NATO i EU, a Ukrajina bi se odavno urušila bez podrške te dve organizacije.

Predsedniče Zelenski, uz svo dužno poštovanje, prestanite da nas maltretirate”, napisao je Orban na društvenoj mreži Iks. Na taj način je dodatno pogoršao odnose između Budimpešte i Kijeva, koji je optužio Mađarsku da je poslala izviđačke dronove na teritoriju Ukrajine. U petak je Zelenski saopštio da su izviđački dronovi povredili ukrajinski vazdušni prostor i da verovatno pripadaju Mađarskoj, nakon čega je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto na
