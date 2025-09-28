Otvorena biračka mesta na parlamentarnim izborima u Moldaviji:

Biračka mesta otvorena su danas u Moldaviji za parlamentarne izbore čiji rezultat bi mogao da utiče na to da li će se zemlja udaljiti od svog trenutnog proevropskog puta i približiti Moskvi.

Biračka mesta su otvorena u 7.00, po lokalnom vremenu, a glasaće se do 21.00. Očekuje se da će izbori biti napeti, a i moldavska vlada i Evropska unija osudile su rusko mešanje. Na izborima će biti biran 101 poslanik u jednodomnom moldavskom parlamentu. Moldavija ima manje od 2,5 miliona stanovnika, ali sa više od 800.000 birača u dijaspori, pravo glasa ima nešto manje od 3.300.000 ljudi. Na izborima učestvuju ukupno 23 partije, izborne koalicije i nezavisna