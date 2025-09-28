Otvorena biračka mesta na parlamentarnim izborima u Moldaviji:

Danas pre 2 sata  |  Beta-AFP
Otvorena biračka mesta na parlamentarnim izborima u Moldaviji:

Biračka mesta otvorena su danas u Moldaviji za parlamentarne izbore čiji rezultat bi mogao da utiče na to da li će se zemlja udaljiti od svog trenutnog proevropskog puta i približiti Moskvi.

Biračka mesta su otvorena u 7.00, po lokalnom vremenu, a glasaće se do 21.00. Očekuje se da će izbori biti napeti, a i moldavska vlada i Evropska unija osudile su rusko mešanje. Na izborima će biti biran 101 poslanik u jednodomnom moldavskom parlamentu. Moldavija ima manje od 2,5 miliona stanovnika, ali sa više od 800.000 birača u dijaspori, pravo glasa ima nešto manje od 3.300.000 ljudi. Na izborima učestvuju ukupno 23 partije, izborne koalicije i nezavisna
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Izbori u Moldaviji, opozicija poručuje: Ne ropstvu kroz spoljnu upravu

Izbori u Moldaviji, opozicija poručuje: Ne ropstvu kroz spoljnu upravu

Sputnik pre 1 sat
Izbori u Moldaviji: Tabanje puta ka EU ili približavanje Rusiji

Izbori u Moldaviji: Tabanje puta ka EU ili približavanje Rusiji

Vreme pre 2 sata
Otvorena birališta u Moldaviji na parlamentarnim izborima

Otvorena birališta u Moldaviji na parlamentarnim izborima

RTV pre 3 sata
U Moldaviji se danas održavaju parlamentarni izbori: Približavanje EU ili okretanje Rusiji?

U Moldaviji se danas održavaju parlamentarni izbori: Približavanje EU ili okretanje Rusiji?

Danas pre 3 sata
"Glasanje od presudnog značaja": Otvorena birališta u Moldaviji na parlamentarnim izborima

"Glasanje od presudnog značaja": Otvorena birališta u Moldaviji na parlamentarnim izborima

Euronews pre 3 sata
Moldavci se danas na izborima opredeljuju: Nastavak zbližavanja sa EU ili okretanje Rusiji

Moldavci se danas na izborima opredeljuju: Nastavak zbližavanja sa EU ili okretanje Rusiji

Radio 021 pre 2 sata
Otvorena birališta na parlamentarnim izborima u Moldaviji: Hoće li nastaviti putem ka Zapadu ili će se ponovo okrenuti Rusiji…

Otvorena birališta na parlamentarnim izborima u Moldaviji: Hoće li nastaviti putem ka Zapadu ili će se ponovo okrenuti Rusiji

N1 Info pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaParlamentarni izboriMoskvaIzboriMoldavija

Svet, najnovije vesti »

Gde je nestala diplomatija? Diplomatski savetnik za globalnu politiku i saradnik UN-a ekskluzivno za REUC Novo

Gde je nestala diplomatija? Diplomatski savetnik za globalnu politiku i saradnik UN-a ekskluzivno za REUC Novo

REUC pre 8 minuta
Sankcije UN protiv Irana ponovo stupile na snagu, Teheran tvrdi da su neopravdane

Sankcije UN protiv Irana ponovo stupile na snagu, Teheran tvrdi da su neopravdane

Beta pre 28 minuta
Zelenski: Ukrajina pogođena podlim ruskim napadom koji je trajao 12 sati

Zelenski: Ukrajina pogođena podlim ruskim napadom koji je trajao 12 sati

BBC News pre 33 minuta
Peskov: Putin spreman za sastanak sa Trampom u Moskvi

Peskov: Putin spreman za sastanak sa Trampom u Moskvi

RTV pre 13 minuta
U ruskim napadima na Kijev najmanje četiri osobe poginule

U ruskim napadima na Kijev najmanje četiri osobe poginule

Nova pre 27 minuta