Izlaznost u Moldaviji 33, 3 odsto, brojne evropske zemlje prijavile nepravilnosti na biračkim mestima

Sputnik pre 6 minuta
U Moldaviji se održavaju parlamentarni izbori. Niz evropskih zemalja prijavio je kršenja na biračkim mestima u svojim državama. Lider Gagauzije Evgenija Gucul pozvala je građane zemlje da na izborima glasaju protiv ropstva kroz spoljnu upravu, a aktuelni lider Maja Sandu rekla je da će njena stranka praviti koaliciju samo sa proevropskim partijama.

Brojne evropske zemalje, uključujući Francusku, Španiju i Nemačku, prijavile su kršenja na biračkim mestima u svojim zemljama tokom parlamentarnih izbora u Moldaviji, izveštava Sputnjik Moldavija. Ranije danas, na sajtu Centralne izborne komisije zemlje objavljeno je da je, prema stanju od 13.33 po srednjoevropskom vremenu, izlaznost na izborima dostigla 33, 3 odsto. U skladu sa tim, izbori se mogu smatrati održanima, navodi se u objavi. Moramo reći čvrsto NE:
Otvorena biračka mesta na parlamentarnim izborima u Moldaviji:

Izbori u Moldaviji: Tabanje puta ka EU ili približavanje Rusiji

Otvorena birališta u Moldaviji na parlamentarnim izborima

U Moldaviji se danas održavaju parlamentarni izbori: Približavanje EU ili okretanje Rusiji?

"Glasanje od presudnog značaja": Otvorena birališta u Moldaviji na parlamentarnim izborima

Moldavci se danas na izborima opredeljuju: Nastavak zbližavanja sa EU ili okretanje Rusiji

Otvorena birališta na parlamentarnim izborima u Moldaviji: Hoće li nastaviti putem ka Zapadu ili će se ponovo okrenuti Rusiji

VIDEO: U Kini otvoren najviši most na svetu

Senatori: Broj incidenata protiv hrišćana u Francuskoj je u porastu

Delovi Vijetnama evakuisani zbog nadolazećeg tajfuna

Izlaznost u Moldaviji 33, 3 odsto, brojne evropske zemlje prijavile nepravilnosti na biračkim mestima

Lukašenko o pretnjama NATO-a da će obarati ruske avione: Odgovor će stići momentalno

