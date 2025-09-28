U Moldaviji se održavaju parlamentarni izbori. Niz evropskih zemalja prijavio je kršenja na biračkim mestima u svojim državama. Lider Gagauzije Evgenija Gucul pozvala je građane zemlje da na izborima glasaju protiv ropstva kroz spoljnu upravu, a aktuelni lider Maja Sandu rekla je da će njena stranka praviti koaliciju samo sa proevropskim partijama.

Brojne evropske zemalje, uključujući Francusku, Španiju i Nemačku, prijavile su kršenja na biračkim mestima u svojim zemljama tokom parlamentarnih izbora u Moldaviji, izveštava Sputnjik Moldavija. Ranije danas, na sajtu Centralne izborne komisije zemlje objavljeno je da je, prema stanju od 13.33 po srednjoevropskom vremenu, izlaznost na izborima dostigla 33, 3 odsto. U skladu sa tim, izbori se mogu smatrati održanima, navodi se u objavi. Moramo reći čvrsto NE: