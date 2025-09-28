U metežu na pollitičkom skupu u južnoj Indiji poginulo najmanje 36 ljudi

U metežu na skupu za popuplarnog glumca i političara u južnoj indijskoj državi Tamil Nadu poginulo je najmanje 36 ljudi a 40 je povređeno, rekao je večeras ministar zdravlja te indijske države.

Ministar Ma Subramanijan rekao je za AP da su žrtve bile mrtve dok su dovedene do bolnice, a među mrtvim ima osmoro dece. On je rekao da su povređeni u stabilnom stanju. Na skupu je govorio Vidžaj, jedan od najuspešnijih glumaca iz države Tamil Nadu koji je postao političar za okrug Karur. Smrtonosni meteži se dosta često događaju u Indiji gde se skupljaju velike mase ljudi. U januaru je 30 ljudi poginulo kada se desetine hiljada Hindu vernika guralo da se okupa u