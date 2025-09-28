Širom Srbije okupljanja građana koji se protive blokadama: U Beogradu održana šetnja do RTS-a

Širom Srbije danas su održani skupovi građana koji se protive blokadama, sa kojih su okupljeni poručili da žele normalan život, bez blokada, da se slobodno kreću, rade i uče, a sa građanima u Obrenovcu bio je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Predsednik Vučić je rekao da nema nikakve sumnje da je narod bio žrtva prethodnih godinu dana tokom kojih su bile blokade i protesti i izrazio uverenje da smo uspeli da prevaziđemo najteže vreme, kao i da sada treba da se okrenemo budućnosti. "Žrtva su bili svi ljudi koji su trpeli sve blokade, maltretiranje, gotovo godinu dana. Dobro je da smo to sve izveli u miru, da nije bilo žrtava", istakao je Vučić tokom šetnje sa građanima u Obrenovcu u okviru skupa građana